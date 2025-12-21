  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Арнальди о том, кто вмешается в соперничество Синнера и Алькараса: «В последнее время ближе всех к ним был Дрэйпер, но ему часто мешают травмы»
Арнальди о том, кто вмешается в соперничество Синнера и Алькараса: «В последнее время ближе всех к ним был Дрэйпер, но ему часто мешают травмы»

Арнальди назвал игроков, которые вмешаются в соперничество Синнера и Алькараса.

61-я ракетка мира Маттео Арнальди предположил, кто в будущем может вмешаться в соперничество Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«В последнее время ближе всех к ним был Джек Дрэйпер, но ему часто мешают травмы. Есть и Александр Зверев – уверен, рано или поздно он обретет стабильность. Сейчас он, Фриц и другие игроки десятки временами могут быть на равных с Янником и Карлосом, но они не берут три титула подряд и иногда проигрывают на ранних стадиях «Больших шлемов».

Синнер же выглядит потрясающе: за последние два года он проигрывал фактически только Алькарасу. Да и Карлос сильно прибавил именно в стабильности. Сегодня у них более высокий уровень, и для меня это полезно – быть рядом, наблюдать и черпать вдохновение в том, как они работают», – сказал итальянец.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: corrieredellosport.it
