Анисимова второй раз в сезоне обыграла Швентек и впервые вышла в полуфинал итогового

Аманда Анисимова обыграла Игу Швентек и вышла в полуфинал итогового турнира WTA.

Аманда Анисимова со второго места вышла в полуфинал итогового турнира WTA . В третьем туре группового этапа она обыграла Игу Швентек – 6:7(3), 6:4, 6:2.

Анисимова – третья американка, вышедшая в полуфинал дебютного итогового. Ранее это удавалось Серене Уильямс в 2001-м и Слоун Стивенс в 2018-м.

Швентек впервые за четыре года проиграла два матча подряд.

Кроме того, Анисимова вышла вперед в личных встречах с полькой – 2:1. Ранее американка уступила ей 0:6, 0:6 в финале «Уимблдона », а потом взяла реванш в полуфинале US Open (6:4, 6:4).

Анисимова провела 45-й матч против соперниц из топ-10 и одержала 18-ю победу. В этом сезоне ее баланс с десяткой – 10:4.