Анисимова о камбэке в матче со Швентек: «Мама все время говорит: «Ты в этом году выиграла столько трехсетовиков, ты сильная, ты сможешь»

Анисимова рассказала, какую роль сыграла мама в ее победе над Швентек.

Аманда Анисимова поделилась эмоциями от победы над Игой Швентек в решающем матче группового этапа WTA Finals – 6:7(3), 6:4, 6:2. Американка вышла в полуфинал дебютного итогового.

«Это забавно – мама все время говорит: «Ты в этом году выиграла столько трехсетовиков, ты сильная, ты сможешь». И я действительно прокручивала в голове ее слова по ходу матча. Когда проводишь столько матчей, даже не замечаешь статистику.

Сегодня против Иги было очень тяжело, но, честно говоря, я наслаждалась игрой. Я знала, что будет настоящая битва, и просто сказала себе: «Наслаждайся вызовом». Думаю, сегодня мне это удалось», – сказала Анисимова в интервью на корте.

Аманда Анисимова вдохновляет