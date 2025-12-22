0

Хиджиката, Хон и Гибсон сыграют на Australian Open по wild card

Australian Open объявил четырех обладателей wiild card.

В мужской сетке по приглашению сыграет Ринки Хиджиката, а в женской – Присцилла Хон, Талия Гибсон и Тайла Престон.

Напомним, ранее у женщин wild card получили:

  • Эмерсон Джонс;

  • Зарина Дияс;

  • Элизабет Мандлик;

  • Тьянцоа Ракотоманга Райаона.

У мужчин:

  • Джеймс Дакворт;

  • Бу Юнчаокете;

  • Патрик Кипсон;

  • Кирьян Жаке.

Основная сетка Australian Open стартует 18 января.

