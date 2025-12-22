Хиджиката, Хон и Гибсон сыграют на Australian Open по wild card
Australian Open объявил четырех обладателей wiild card.
В мужской сетке по приглашению сыграет Ринки Хиджиката, а в женской – Присцилла Хон, Талия Гибсон и Тайла Престон.
Напомним, ранее у женщин wild card получили:
Эмерсон Джонс;
Зарина Дияс;
Элизабет Мандлик;
Тьянцоа Ракотоманга Райаона.
У мужчин:
Джеймс Дакворт;
Бу Юнчаокете;
Патрик Кипсон;
Кирьян Жаке.
Основная сетка Australian Open стартует 18 января.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт Australian Open
