Тьен заработал $502k за победу на молодежном итоговом
Тьен заработал за победу на молодежном итоговом 502 тысячи долларов.
20-летний Лернер Тьен стал чемпионом молодежного итогового турнира ATP.
За победу в Джидде он заработал 502 250 долларов. Теперь его суммарные призовые за карьеру составляют 3,028 млн.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
