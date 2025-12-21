Тьен заработал $502k за победу на молодежном итоговом

Тьен заработал за победу на молодежном итоговом 502 тысячи долларов.

20-летний Лернер Тьен стал чемпионом молодежного итогового турнира ATP .

За победу в Джидде он заработал 502 250 долларов. Теперь его суммарные призовые за карьеру составляют 3,028 млн.

