Тьен заработал $502k за победу на молодежном итоговом

Тьен заработал за победу на молодежном итоговом 502 тысячи долларов.

20-летний Лернер Тьен стал чемпионом молодежного итогового турнира ATP.

За победу в Джидде он заработал 502 250 долларов. Теперь его суммарные призовые за карьеру составляют 3,028 млн. 

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера

Медведева с Australian Open выбил тинейджер по имени Ученик. Он играет в теннис с 1,5 лет, а школу окончил в 15

