  • Тьен о победе на молодежном итоговом: «Я целый год ждал момента, когда смогу поднять этот трофей»
Тьен о победе на молодежном итоговом: «Я целый год ждал момента, когда смогу поднять этот трофей»

Тьен поделился эмоциями от победы на молодежном итоговом.

28-я ракетка мира Лернер Тьен высказался о том, что выиграл молодежный итоговый со второй попытки. В финале он обыграл Александра Блокса – 4:3(4), 4:2, 4:1.

Год назад в решающем матче американец уступил Жоао Фонсеке.

«Я целый год ждал момента, когда смогу поднять этот трофей.

Мне удалось закрыть большинство пунктов из списка целей на этот год. Он был довольно длинным, и то, что я выполнил почти все, делает меня таким счастливым».

О работе с Майклом Чангом

«Он не из тех тренеров, кто много говорит во время матчей. Но когда считает нужным что-то сказать, он никогда не стесняется – и это мне очень помогает».

О финале против Блокса

«Я понимал, что матч будет тяжелым. В первом сете и начале второго он практически не ошибался на первой подаче. Он сейчас в отличной форме, поэтому я особенно рад, что довел дело до конца».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
