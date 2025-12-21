Тьен о победе на молодежном итоговом: «Я целый год ждал момента, когда смогу поднять этот трофей»

Тьен поделился эмоциями от победы на молодежном итоговом.

28-я ракетка мира Лернер Тьен высказался о том, что выиграл молодежный итоговый со второй попытки. В финале он обыграл Александра Блокса – 4:3(4), 4:2, 4:1.

Год назад в решающем матче американец уступил Жоао Фонсеке .

«Я целый год ждал момента, когда смогу поднять этот трофей.

Мне удалось закрыть большинство пунктов из списка целей на этот год. Он был довольно длинным, и то, что я выполнил почти все, делает меня таким счастливым».

О работе с Майклом Чангом

«Он не из тех тренеров, кто много говорит во время матчей. Но когда считает нужным что-то сказать, он никогда не стесняется – и это мне очень помогает».

О финале против Блокса

«Я понимал, что матч будет тяжелым. В первом сете и начале второго он практически не ошибался на первой подаче. Он сейчас в отличной форме, поэтому я особенно рад, что довел дело до конца».