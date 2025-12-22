Фото
Алькарас сделал татуировку статуи Свободы

Первая ракетка мира Карлос Алькарас набил на руке статую Свободы.

Напомним, в этом году испанец после победы на US Open сообщил, что хочет сделать две татуировки: Бруклинский мост и статую Свободы.

После первого титула US Open испанец набил татуировку с датой финала – «11.09.22» и совет дедушки «голова, сердце и яйца». Помимо этого, у Алькараса набиты даты финалов «Ролан Гароос»-2024 и «Уимблдона»-2024, а также Эйфелева башня и клубника.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @carlitosalcarazz
