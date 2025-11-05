Швентек попросила выгнать с трибун мужчину, который кричал ей между первой и второй подачей

Швентек попросила убрать зрителя с трибун по ходу матча с Анисимовой на итоговом.

Ига Швентек попросила судью на вышке вывести зрителя с трибун во время матча группового этапа итогового турнира WTA с Амандой Анисимовой .

Это случилось после первого сета, который полька выиграла со счетом 7:6(3).

«Он мешает игре. Кричит между первой и второй подачей», – сказала Швентек.