Кириос о матче с Соболенко: «Когда первая ракетка мира бросает вызов, ты не можешь отказаться»

Ник Кириос хочет устроить шоу в выставочном матче с Ариной Соболенко.

Ник Кириос поделился ожиданиями от выставочного матча с Ариной Соболенко , который пройдет 28 декабря в Дубае.

Этот матч станет ремейком «Битвы полов» 1973 года, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс . Та встреча завершилась победой американки – 6:4, 6:3, 6:3.

«Когда первая ракетка мира бросает вызов, ты не можешь отказаться. Уважаю Арину, она большая чемпионка. Но я никогда не отступаю перед вызовом. Я не просто выхожу на корт – я выхожу, чтобы устроить шоу. Ради этого я живу.

Так что, Дубай, готовься – на Coca-Cola Arena будет жарко», – сказал Кириос.

Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?

В конце 90-х сестры Уильямс проиграли мужчине. До матча он выпивал, а в перерывах курил Marlboro