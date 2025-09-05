  • Спортс
  Соболенко о «Битве полов» с Кириосом: «Он сказал, что искренне считает, что выиграет – так что я постараюсь сделать все возможное, чтобы надрать ему задницу»
11

Соболенко о «Битве полов» с Кириосом: «Он сказал, что искренне считает, что выиграет – так что я постараюсь сделать все возможное, чтобы надрать ему задницу»

Арина Соболенко поделилась мыслями о возможном матче против Ника Кириоса.

– Можете больше рассказать о «Битве полов»?

– Мне кажется, это классная идея. Для зрителей это будет захватывающе. Будет весело, особенно при учете, что я сыграю против кого-то вроде Ника. Он сказал в одном интервью, что он искренне считает, что выиграет – так что я обязательно приду и постараюсь сделать все возможное, чтобы надрать ему задницу (смеется).

– Вы решили, когда и где проведете этот матч? И хорошо ли это скажется на женском теннисе?

– Это хорошо скажется, если я смогу выиграть (смеется). Но мы пока не уверены насчет места. Но если мы соберемся, то мы точно выберем место, где на матч придет много человек и мы сможем сильно давить на Ника (смеется), – сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в финал US Open.

Ранее Кириос говорил, что они думают провести встречу «ближе к концу этого года» и, вероятно, в Гонконге.

Оригинальная «Битва полов» прошла 20 сентября 1973 года в Хьюстоне – тогда сыграли 29-летняя Билли Джин Кинг и 55-летний Бобби Риггс. Американка победила со счетом 6:4, 6:3, 6:3. Сообщалось, что на стадионе было 30 492 человек, еще 90 миллионов посмотрели матч по телевидению.

Матч считается одним из ключевых эпизодов в легитимизации женского тенниса и женского спорта в целом.

