Кириос о «Битве полов» против Соболенко: «Она меня точно не обыграет. Думаю, матч закончится со счетом 6:2»
В июле австралиец объявил о планах устроить «Битву полов» с Ариной Соболенко. Матч должен состоятся в январе 2026 года в Гонконге.
Кириос: «Кстати, она [Соболенко] классная. Здорово было с ней познакомиться. Яркая личность, и мне это очень интересно. И, думаю, она именно тот игрок, который по-настоящему верит в свою победу».
Бублик: «А ты будешь стараться? Или просто будешь делать вид, а в конце она выиграет и скажет… Знаешь, много разговоров о женском теннисе, равных призовых и так далее. И если она тебя обыграет…»
Кириос: «Она меня точно не обыграет».
Бублик: «Значит, будешь играть в полную силу?»
Кириос: «Ты правда думаешь, что мне нужно выкладываться на все 100%?»
Бублик: «Можешь просто прийти, хорошо провести вечер перед матчем и сказать: «Ладно, мне все равно».
Кириос: «Нет, я буду стараться. В конце концов, я представляю мужскую сторону. Думаю, матч закончится со счетом 6:2», – сказали игроки в подкасте «Чай с Бубликом» на канале First & Red.
Оригинальная «Битва полов» состоялась 20 сентября 1973 года в Хьюстоне. Матч между 29-летней Билли Джин Кинг и 55-летним Бобби Риггсом закончился победой американки со счетом 6:4, 6:3, 6:3. Матч считается одним из ключевых эпизодов в легитимизации женского тенниса и женского спорта в целом.