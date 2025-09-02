Кириос о «Битве полов» против Соболенко: «Она меня точно не обыграет. Думаю, матч закончится со счетом 6:2»

Ник Кириос рассказал Александру Бублику о настрое на «Битву полов».

В июле австралиец объявил о планах устроить «Битву полов» с Ариной Соболенко . Матч должен состоятся в январе 2026 года в Гонконге.

Кириос : «Кстати, она [Соболенко] классная. Здорово было с ней познакомиться. Яркая личность, и мне это очень интересно. И, думаю, она именно тот игрок, который по-настоящему верит в свою победу».

Бублик : «А ты будешь стараться? Или просто будешь делать вид, а в конце она выиграет и скажет… Знаешь, много разговоров о женском теннисе, равных призовых и так далее. И если она тебя обыграет…»

Кириос: «Она меня точно не обыграет».

Бублик: «Значит, будешь играть в полную силу?»

Кириос: «Ты правда думаешь, что мне нужно выкладываться на все 100%?»

Бублик: «Можешь просто прийти, хорошо провести вечер перед матчем и сказать: «Ладно, мне все равно».

Кириос: «Нет, я буду стараться. В конце концов, я представляю мужскую сторону. Думаю, матч закончится со счетом 6:2», – сказали игроки в подкасте «Чай с Бубликом» на канале First & Red.

Оригинальная «Битва полов» состоялась 20 сентября 1973 года в Хьюстоне. Матч между 29-летней Билли Джин Кинг и 55-летним Бобби Риггсом закончился победой американки со счетом 6:4, 6:3, 6:3. Матч считается одним из ключевых эпизодов в легитимизации женского тенниса и женского спорта в целом.