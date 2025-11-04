«Битва полов» между Соболенко и Кириосом пройдет 28 декабря в Дубае

Арина Соболенко и Ник Кириос проведут «Битву полов».

Матч пройдет 28 декабря в Дубае на Coca-Cola Arena.

Это вторая «Битва полов» в истории. Первая состоялась 20 сентября 1973 года в Хьюстоне, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс. Тот матч завершился победой американки – 6:4, 6:3, 6:3.

Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?