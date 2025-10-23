Гауфф о взрослении: «Теперь думаю не только о теннисе»

Коко Гауфф призналась, что с возрастом стала по-другому смотреть на теннис.

«В детстве я мечтала быть лучшей теннисисткой мира – это была моя главная цель. И она остается прежней: я все еще хочу стать №1 и выиграть больше турниров «Большого шлема». Я пока совсем не удовлетворена достигнутым.

Теперь, когда я повзрослела, думаю и о других сторонах жизни, не только о теннисе. Раньше думала только о теннисе», – рассказала Гауфф.

Гауфф взяла два «Больших шлема» с ужасной подачей. Как она ее исправляет?