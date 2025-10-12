Гауфф о победе в Ухане: «Тренер не хотел, чтобы я сюда ехала, но я доказала, что он ошибался»

Коко Гауфф выступила с чемпионской речью на турнире в Ухане.

В финале она обыграла Джессику Пегулу 6:4, 7:5.

«Поздравляю Джесс с потрясающим турниром. Ты сыграла столько трехсетовых матчей, ты настоящая королева решающих сетов! Поэтому сегодня я была полна решимости не доводить дело до третьего – чувствовала, что в нем шансы будут уже на твоей стороне.

Когда я пришла в тур, ты была одной из первых, кто принял меня с теплом и добротой. Тогда это многое для меня значило – и все еще значит сейчас. Я очень это ценю. Здорово наконец-то сыграть с тобой в финале – надеюсь, впереди у нас будет еще немало таких матчей. Поздравляю, для меня большая честь делить с тобой корт.

Хочу поблагодарить свою команду. Это было отличное азиатское турне. Отдельно отмечу Жан-Кристофа [Фореля, тренера] – изначально он не хотел, чтобы я сюда ехала, потому что после US Open мне было нелегко. Но я доказала, что он ошибался. Я упрямая, так что, может, он специально так сказал, чтобы я собралась и показала результат.

Спасибо Ричарду, Марии. У нас пополнение – Джо присоединился к нам в Азии, с ним было весело, я это очень ценю. Еще один новый человек в команде – Гэвин, сейчас он в Южной Африке, но он тоже внес важный вклад в этот результат. Спасибо всем. У нас бывают взлеты и падения, но ради таких моментов стоит переживать все остальное», – сказала Гауфф на церемонии награждения.