  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гауфф о проблемах с подачей: «У Джоковича в начале карьеры она тоже была далека от идеала»
2

Гауфф о проблемах с подачей: «У Джоковича в начале карьеры она тоже была далека от идеала»

Третья ракетка мира Коко Гауфф рассказала о работе над улучшением подачи.

Перед стартом US Open американка взяла в команду Гэвина Макмиллана, специалиста по биомеханике, который работал над подачей Арины Соболенко.

«Я наблюдала за Джоковичем. В начале карьеры его подача тоже была далека от идеала. Она не была такой сильной. У меня проблема немного другая. Он изменил это и стал тем, кем мы его знаем. И даже тогда он все равно был успешным игроком. Так что да, я черпаю опыт из этих историй. Конечно, также из историй Арины, Винус и других, кто совершал такие изменения.

На US Open я тренировалась вместе с Музетти – мы оба недавно поменяли подачу и над этим смеялись. В теннисе важны мелочи, и эти маленькие детали могут иметь огромное значение. Чтобы достичь уровня, к которому стремлюсь, мне нужно внести эти изменения».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: thenationalnews.com
logoКоко Гауфф
logoЛоренцо Музетти
logoАрина Соболенко
logoВинус Уильямс
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Вена (ATP). 1-й круг. Рублев поборется с Норри, Циципас – с Музетти, Зверев – с Фернли, Уго Карабелли выбыл
5819 минут назадLive
Соболенко выложила фото с Бадосой с отдыха в Дубае
642 минуты назадФото
Гуанчжоу (WTA). 1-й круг. Томлянович играет с Паркс, П. Кудерметова, Рахимова, Корнеева, Захарова выбыли
1747 минут назадLive
Медведев о разнице в уровне с Синнером и Алькарасом: «Если буду играть лучше, то разрыв начнет сокращаться»
3сегодня, 12:31
«Хольгер – еще один пострадавший игрок, теперь ему предстоит долгий период без дохода». Мама Руне раскритиковала ATP за календарь и штрафы
9сегодня, 11:43
Базель (ATP). Чилич играет с Гоффеном, Шелтон встретится с Майхржаком, Фонсека – с Мпетши Перрикаром, Опелка вышел во 2-й круг
25сегодня, 11:25Live
Риндеркнеш снялся с турнира в Базеле
3сегодня, 10:58
Пиетранжели о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Не понимаю, о каком трудном выборе он говорит – ему же играть в теннис, а не воевать»
6сегодня, 10:15
Токио (WTA). Шнайдер, Калинская, Фернандес, Мбоко, Кенин вышли во 2-й круг, Чараева выбыла, Вондроушова снялась
40сегодня, 09:19
Рублев о работе над изменением стиля игры: «Есть уверенность, что смогу быть не просто в топ-10, а стабильно доходить до финальных стадий»
6сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
216 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44