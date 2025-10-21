Гауфф о проблемах с подачей: «У Джоковича в начале карьеры она тоже была далека от идеала»

Третья ракетка мира Коко Гауфф рассказала о работе над улучшением подачи.

Перед стартом US Open американка взяла в команду Гэвина Макмиллана, специалиста по биомеханике, который работал над подачей Арины Соболенко .

«Я наблюдала за Джоковичем . В начале карьеры его подача тоже была далека от идеала. Она не была такой сильной. У меня проблема немного другая. Он изменил это и стал тем, кем мы его знаем. И даже тогда он все равно был успешным игроком. Так что да, я черпаю опыт из этих историй. Конечно, также из историй Арины, Винус и других, кто совершал такие изменения.

На US Open я тренировалась вместе с Музетти – мы оба недавно поменяли подачу и над этим смеялись. В теннисе важны мелочи, и эти маленькие детали могут иметь огромное значение. Чтобы достичь уровня, к которому стремлюсь, мне нужно внести эти изменения».