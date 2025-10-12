Гауфф – первая теннисистка, выигравшая первые 9 финалов на харде

Третья ракетка мира Коко Гауфф стала чемпионкой тысячника в Ухане.

В финале она победила Джессику Пегулу – 6:4, 7:5. Гауфф выиграла у Пегулы второй матч подряд, их баланс личных встреч стал 3:4.

Во втором сете Гауфф уступала 0:3, затем она взяла три гейма подряд, но снова проиграла подачу. Пегула подавала на матч при счете 5:4, но отдала гейм под ноль.

Американка – первая теннисистка в Открытой эре, выигравшая первые девять хардовых финалов. Ее статистика на всех покрытиях – 11:3.

Гауфф выиграла третий тысячник в карьере и первый за год – в прошлом октябре она выиграла турнир в Пекине. Вообще для американки это второй титул в этом сезоне. Ранее она стала чемпионкой «Ролан Гаррос».