Соболенко о том, что общего в ее поражениях на «Шлемах» в 2025-м: «В каждом из трех матчей я сомневалась в себе»

Арина Соболенко рассказала, что общего в ее поражениях на ТБШ в этом сезоне.

В финале Australian Open она уступила Мэдисон Киз, в финале «Ролан Гаррос» – Коко Гауфф, в полуфинале «Уимблдона» – Аманде Анисимовой.

– Каждое поражение по-своему уникально. Но видите ли вы в них общие черты? Есть ли что-то, что можно улучшить к следующему разу?

– Может быть, у вас есть идеи? Как вы заметили, я трижды проиграла. Похоже, я ничему не учусь. Поможете?

– Вы учитесь. Сегодня держались спокойнее, чем на «Ролан Гаррос». Были близки к финалу.

– Не знаю. Думаю, в таких матчах я должна постоянно напоминать себе о своей силе и брать инициативу в свои руки. Доверять своим ударам и решениям. Кажется, во всех трех сложных поражениях на «Шлемах» я сомневалась в себе. Каждый раз убеждаю себя: «На корте ты можешь все». Когда верю в себя, показываю лучший теннис. Так что, возможно, на US Open мне стоит поверить в себя и действовать решительно, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Анисимова – в финале «Уимблдона»! С ее мощью не справилась даже Соболенко