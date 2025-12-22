Сегодня, 22 декабря, исполняется 27 лет Касперу Рууду и 24 года – Джеку Дрэйперу.

Рууд – чемпион 14 турниров ATP и финалист трех «Больших шлемов» («Ролан Гаррос» 2022-го и 2023-го, US Open-2022). Лучший рейтинг норвежца – вторая позиция. Сейчас же он 12-я ракетка мира.

Дрэйпер выиграл четыре титула ATP, включая «Мастерс» в Индиан-Уэллс в прошедшем сезоне. Сейчас британец десятая ракетка мира, его наивысший рейтинг – четвертая строчка, на которую он поднялся в июне этого года.

