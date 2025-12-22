0

Сегодня день рождения Каспера Рууда и Джека Дрэйпера

Сегодня, 22 декабря, исполняется 27 лет Касперу Рууду и 24 года – Джеку Дрэйперу.

Рууд – чемпион 14 турниров ATP и финалист трех «Больших шлемов» («Ролан Гаррос» 2022-го и 2023-го, US Open-2022). Лучший рейтинг норвежца – вторая позиция. Сейчас же он 12-я ракетка мира.

Дрэйпер выиграл четыре титула ATP, включая «Мастерс» в Индиан-Уэллс в прошедшем сезоне. Сейчас британец десятая ракетка мира, его наивысший рейтинг – четвертая строчка, на которую он поднялся в июне этого года.

Джек Дрэйпер – модель и криминалист. А еще чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс и дебютант топ-10

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
logoДжек Дрэйпер
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Алькарас сделал татуировку статуи Свободы
сегодня, 07:03Фото
Хиджиката, Хон и Гибсон сыграют на Australian Open по wild card
сегодня, 06:34
Тьен о победе на молодежном итоговом: «Я целый год ждал момента, когда смогу поднять этот трофей»
вчера, 20:57
Арнальди о том, кто вмешается в соперничество Синнера и Алькараса: «В последнее время ближе всех к ним был Дрэйпер, но ему часто мешают травмы»
вчера, 19:59
Тьен заработал $502k за победу на молодежном итоговом
вчера, 18:31
Тьен – второй американец, победивший на молодежном итоговом
вчера, 18:10
Молодежный итоговый турнир ATP. Тьен обыграл Блокса и стал чемпионом
вчера, 18:09
Циципас рассказал, что в теннисе лучше высокого рейтинга
вчера, 17:54
Надаль о Ландалусе и Ходаре: «Приятно видеть двух испанцев на молодежном итоговом»
вчера, 17:09Фото
Тони Надаль: «Не думаю, что Алькарас предложит мне стать его тренером. Рядом с ним и так есть хорошие люди»
вчера, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото