Соболенко о том, почему спокойно отреагировала на поражение от Анисимовой: «Не хочу снова столкнуться с хейтом»

Арина Соболенко высказалась о вылете с «Уимблдона».

Белоруска проиграла Аманде Анисимовой в полуфинале (4:6, 6:4, 4:6).

– Вы не увидите пресс-конференцию в духе «Ролан Гаррос» (улыбается) . Тем, кто на это рассчитывал, могут уйти прямо сейчас.

– Что бы вы хотели улучшить в своей сегодняшней игре? Многие игроки говорят, что редко удается показать максимум. В моменты, когда это не получается, есть ли что-то, что хотелось бы сделать иначе?

– Сегодня меня подвела игра на приеме. Я принимала хуже, чем в предыдущих матчах. Я выложилась по максимуму, отдала все, что могла. Прием не клеился, но я все равно отыгралась и имела шансы. В последнем гейме она просто уничтожила мои подачи. Признаю, сегодня она была смелее. Пока я пыталась завязать розыгрыш, она действовала агрессивнее. Иногда я делала ошибки, которых можно было избежать. Нужно было быть смелее и держать в голове, что я первая ракетка мира и могу атаковать. В какой-то момент я об этом забыла.

– На этом турнире вы упоминали уроки, которые извлекли из поражения на «Ролан Гаррос». Что из того опыта помогло вам так спокойно воспринимать это поражение?

– Не хочу снова столкнуться с хейтом (смеется) . Шучу. Если честно, все мы люди, и терять контроль над собой – это нормально. Сегодня, когда я была близка к тому, чтобы сорваться, кричать или швырнуть ракетку, я напоминала себе, что это не выход и не поможет бороться за мечту. Даже сейчас я взяла паузу перед общением с прессой, чтобы быть собой, а не той взбешенной Ариной, которая пришла на пресс-конференцию после финала «Ролан Гаррос», – сказала Соболенко после вылета с «Уимблдона».

Анисимова – в финале «Уимблдона»! С ее мощью не справилась даже Соболенко