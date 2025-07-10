Анисимова о трехсетовике с Соболенко в полуфинале «Уимблдона»: «Я была на пределе – не понимаю, как удалось выстоять»
Она обыграла Арину Соболенко 6:4, 4:6, 6:4 и впервые вышла в решающий матч турнира «Большого шлема».
В решающем сете американка отыграла ранний брейк, но потом упустила подачу на матч. В итоге она вышла в финал с четвертого матчбола.
«Это все кажется нереальным. Арина – невероятно сильная соперница. Я была на пределе – не понимаю, как удалось выстоять. Она очень сложная соперница, вдохновляет меня и многих других.
Атмосфера на трибунах была потрясающей. Знаю, что она первая ракетка мира, но многие болели за меня. Спасибо вам огромное.
Если бы мне сказали, что я буду в финале «Уимблдона», я бы не поверила. По крайней мере, не так скоро – этот год был для меня поворотным. Оказаться на этом месте было нелегко, многие мечтают сыграть на этом невероятном корте, это большая привилегия. Быть в финале «Уимблдона» – это нечто неописуемое», – сказала Анисимова в интервью на корте.
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