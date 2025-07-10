Анисимова о трехсетовике с Соболенко в полуфинале «Уимблдона»: «Я была на пределе – не понимаю, как удалось выстоять»

Аманда Анисимова поделилась эмоциями от выхода в финал «Уимблдона».

Она обыграла Арину Соболенко 6:4, 4:6, 6:4 и впервые вышла в решающий матч турнира «Большого шлема».

В решающем сете американка отыграла ранний брейк, но потом упустила подачу на матч. В итоге она вышла в финал с четвертого матчбола.

«Это все кажется нереальным. Арина – невероятно сильная соперница. Я была на пределе – не понимаю, как удалось выстоять. Она очень сложная соперница, вдохновляет меня и многих других.

Атмосфера на трибунах была потрясающей. Знаю, что она первая ракетка мира, но многие болели за меня. Спасибо вам огромное.

Если бы мне сказали, что я буду в финале «Уимблдона», я бы не поверила. По крайней мере, не так скоро – этот год был для меня поворотным. Оказаться на этом месте было нелегко, многие мечтают сыграть на этом невероятном корте, это большая привилегия. Быть в финале «Уимблдона» – это нечто неописуемое», – сказала Анисимова в интервью на корте.

Анисимова – в финале «Уимблдона»! С ее мощью не справилась даже Соболенко

Аманда Анисимова – от «новой Шараповой» и депрессии к лучшему сезону в карьере