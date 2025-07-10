Анисимова – третья теннисистка, обыгравшая Соболенко на всех покрытиях

Аманда Анисимова обыграла Арину Соболенко и вышла в финал «Уимблдона».

Анисимова стала вторым игроком в истории Открытой эры, которая вышла в финал «Большого шлема», годом ранее проиграв в квалификации этого же турнира. Первой была Бьянка Андрееску , взявшая титул на US Open-2019.

Также американка стала четвертой теннисисткой с 1990 года, обыгравшей первую ракетку мира и вышедшей в дебютный финал «Шлема» на «Уимблдоне », после Зины Гаррисон (1990), Марион Бартоли (2007) и Сабин Лисицки (2013).

Кроме того, Анисимова стала третьей теннисисткой, обыгравшей Соболенко на всех покрытиях, после Кики Бертенс и Маркеты Вондроушовой .

Анисимова – в финале «Уимблдона»! С ее мощью не справилась даже Соболенко