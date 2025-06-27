Гауфф и Соболенко станцевали после тренировки на «Уимблдоне»: «У нас все хорошо, так что и вам пора расслабиться 😂🤍»

Коко Гауфф и Арина Соболенко сняли тикток перед стартом «Уимблдона».

«Зарыли топор войны. У нас все хорошо, так что и вам пора расслабиться 😂🤍», – подписала видео Гауфф.

После поражения в финале «Ролан Гаррос» от Гауфф (7:6(5), 2:6, 4:6) Соболенко сказала , что американка ее «просто перебегала» и отметила, что Ига Швентек в случае победы в полуфинале (белоруска обыграла ее 7:6(1), 4:6, 6:0) «вышла бы и забрала трофей». В последние недели Соболенко несколько раз извинялась за эти слова .

Коко Гауфф! Влезла в голову Соболенко, развалила ее игру и взяла «Ролан Гаррос»