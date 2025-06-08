Соболенко о том, что Гауфф обыграла ее в финале «Ролан Гаррос»: «Она заслужила этот титул. Уважение. 👏»

Арина Соболенко завила, что Коко Гауфф заслужила титул «Ролан Гаррос».

Ранее белоруска на пресс-конференции после поражения (7:6(5), 2:6, 4:6) сказала , что если бы Ига Швентек обыграла ее в полуфинале, то «вышла бы и забрала титул».

«Вчера был тяжелый день. Коко намного лучше справилась с условиями, чем я, и полностью заслужила победу. Вчера она была сильнее, и я хочу отдать ей должное.

Вы все меня знаете... Я всегда буду честной и буду воспринимать такие моменты как человек. Я допустила больше 70 невынужденных ошибок, так что не смогу притворяться, что для меня это был отличный день.

Но обе вещи могут быть правдой – я не показала лучший теннис, а Коко вышла на корт собранной и настроенной. Она заслужила этот титул. Уважение. 👏

Теперь время отдохнуть, сделать выводы и вернуться сильнее» – написала первая ракетка мира.