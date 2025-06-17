Соболенко о словах в адрес Гауфф после поражения в финале РГ: «Я была очень эмоциональной и не очень умной на той пресс-конференции»

Арина Соболенко извинилась за слова на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

После поражения в финале от Коко Гауфф (7:6(5), 2:6, 4:6) первая ракетка мира сказала, что американка ее «просто перебегала» и она отметила, что Ига Швентек в случае победы в полуфинале (Соболенко обыграла ее со счетом 7:6(1), 4:6, 6:0) «вышла бы и забрала трофей».

«Это было абсолютно непрофессионально с моей стороны. Я позволила эмоциям взять надо мной верх.

Я сильно сожалею о том, что сказала. Мы все совершаем ошибки, я всего лишь человек, который все еще учится жизни. Думаю, у всех бывают дни, когда они теряют контроль. Но разница в том, что за мной смотрит мир, и поэтому я получаю больше хейта, чем другие люди».

Соболенко отметила, что хотела убедиться в том, что Гауф знает, что она «абсолютно заслужила» победу на турнире, и что она ее уважает.

«Я была очень эмоциональной и не очень умной на той пресс-конференции. Мне потребовалось время, чтобы ее пересмотреть, взглянуть трезво и все осознать. Я многое о себе поняла. Почему я проиграла так много финалов? Потому что я постоянно слишком эмоционально реагировала.

Так что я многому научилась. Прежде всего тому, что я всегда должна относиться к своим соперникам с большим уважением, независимо от того, побеждаю я или проигрываю. Без этого уважения я бы не оказалась там, где я сейчас. Так что это был сложный, но очень полезный урок».