Арина Соболенко: «Думаю, если бы Ига обыграла меня в полуфинале, она бы вышла сегодня и забрала трофей»

Арина Соболенко предположила, что Ига Швентек выиграла бы финал «Ролан Гаррос».

Соболенко прошла Швентек в полуфинале 7:6(1), 4:6, 6:0, но уступила Коко Гауфф 7:6(3), 2:6, 4:6.

Швентек – четырехкратная чемпионка «Ролан Гаррос», в том числе выиграла три предыдущих турнира.

– Такое поражение тяжелее из-за того, что это финал «Большого шлема»?

– Да, это больно. Особенно из-за того, что до этого ты играл весь турнир правда очень хорошо. Причем против очень сложных соперников. Олимпийской чемпионки [Циньвэнь Чжэн], Иги [Швентек ]. А потом выходишь на финал – и играешь вот так.

Думаю, если бы Ига меня обыграла, она бы вышла сегодня и забрала трофей. Так что да, больно. Правда больно. Я очень хорошо играла на турнире – и потом такой решающий матч: выходишь и играешь вот так. Больно, – приводит слова Соболенко корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Коко Гауфф! Влезла в голову Соболенко, развалила ее игру и взяла «Ролан Гаррос»