Гауфф о словах Соболенко, что Швентек на ее месте выиграла бы РГ: «Не думаю, что справедливо так говорить. В прошлый раз я победила Игу в двух сетах»

Коко Гауфф ответила на слова Арины Соболенко о финале «Ролан Гаррос».

Соболенко на пресс-конференции сказала , что если бы проиграла в полуфинале Ига Швентек , то полька «вышла бы сегодня и забрала трофей».

– Арина сказала, что, если бы в финал вышла Ига Швентек, она бы победила.

– Она сказала, что Ига выиграла бы в финале, если бы прошла полуфинал?

– Она не упомянула вас конкретно, но сказала, что Ига бы взяла трофей.

– Сидя здесь [с трофеем], не могу с этим согласиться. В прошлый раз, когда мы играли с Игой, я победила ее в двух сетах (в полуфинале в Мадриде – Спортс’’). Не думаю, что справедливо так говорить.

Учитывая, как Арина играла последние пару недель, она была фаворитом финала. Самым сильным из возможных соперников по финалу, она же и первый номер рейтинга. Так что у меня был самый сложный соперник, какой только мог быть.

Да, если бы в финал вышла Ига, многократная чемпионка этого турнира, тоже было бы очень сложно. Если говорить совсем честно, спросите вы меня, с кем бы я предпочла играть в финале – сказала бы, что с Игой, потому что Арина играла великолепно. Хотя, конечно, ни один из вариантов не лучше. Но главное, что мне удалось сыграть так, чтобы выиграть финал, – приводит слова Гауфф корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Коко Гауфф! Влезла в голову Соболенко, развалила ее игру и взяла «Ролан Гаррос»