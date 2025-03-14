Мирра Андреева: «Каждую победу чуть-чуть отмечаем вместе с мамой»

Мирра Андреева поделилась эмоциями после выхода в полуфинал в Индиан-Уэллс.

В четверг она обыграла Элину Свитолину – 7:5, 6:3.

– Вот так буднично говорю: поздравляю тебя с очередной победой. Для тебя победа – это буднично или нет?

– Для меня победа всегда что-то очень радостное, и я радуюсь абсолютно любой победе, несмотря на счет, если это 6:1, 6:1 или 7:5, 6:4. Для меня в любом случае победа – это что-то крутое, я после каждой победы чувствую себя очень радостно, я всегда собой горжусь, и мы каждую победу чуть-чуть отмечаем вместе с мамой, она что-нибудь покупает, мы вкусно кушаем. Для меня каждая победа – это маленький праздник.

– Кончита после матча вот так вот тебе показала (указательным пальцем на голову – Спортс’’). Раскрой, пожалуйста, секрет. Все в твоей голове?

– У нас была небольшая шуточка. Я не буду называть имя игрока, над которой мы не то что чуть-чуть шутили, но нам было немного смешно, как этот игрок это делает. И после этого матча она решила мне показать вот так вот. Я сразу поняла, про кого она говорит.

И сегодня многое зависело от того, как я ментально буду действовать на корте. Я думаю, может, она тоже отдала об этом отчет. Но я еще, кстати, не спросила у нее про это. Я спрошу, но мне кажется, что она имела это в виду, – сказала Андреева в интервью «Больше!».

Как же хороша Мирра Андреева! 10 побед подряд, 1/2 в Индиан-Уэллс, рекорд в рейтинге