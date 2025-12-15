Норри снялся с выставочного турнира в Буэнос-Айресе из-за травмы
Кэмерон Норри травмировался во время предсезонной подготовки.
27-я ракетка мира Кэмерон Норри получил травму во время предсезонной подготовки, сообщает журналист Гонсало Феррейра.
Британец снялся с выставочного турнира Road To Australia в Буэнос-Айресе, где должен был сыграть 16 декабря.
Кроме того, Норри заявлен на ATP 250 в Окленде, который пройдет с 12 по 17 января.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @gonzaloferreyr
