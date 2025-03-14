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Мирра Андреева обновит рейтинговый рекорд

Мирра Андреева поднимется в рейтинге по итогам турнира в Индиан-Уэллс.

За счет выхода в полуфинал она гарантировала себе минимум восьмую строчку рейтинга. Это будет лучшая позиция в ее карьере.

В случае победы на турнире Андреева станет №6 в мире.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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