Мирра Андреева обновит рейтинговый рекорд

Мирра Андреева поднимется в рейтинге по итогам турнира в Индиан-Уэллс.

За счет выхода в полуфинал она гарантировала себе минимум восьмую строчку рейтинга. Это будет лучшая позиция в ее карьере.

В случае победы на турнире Андреева станет №6 в мире.