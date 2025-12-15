0

Рублев о предсезонке: «Сафин и другие ребята в команде меня просто убивают»

Рублев о предсезонной подготовке: Сафин и команда меня просто убивает.

16-я ракетка мира Андрей Рублев поделился деталями его предсезонной подготовки. Российский №2 впервые готовится к сезону под руководством Марата Сафина.

«Для меня это безумие, потому что Марат и другие ребята в команде меня просто убивают.

Я не помню предсезонки, когда нагрузки были бы такими. Сначала – два с половиной часа чистой физической работы, затем еще около двух часов на корте, и он продолжает меня добивать.

Никаких ошибок на задней линии и высокая интенсивность, пока не добьешься результата. Все это давление направлено на меня самого – здесь всегда речь идет только о том, что ты способен выдержать и улучшить»», – сказал Рублев в подкасте Грега Руседски.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Off Court with Greg
