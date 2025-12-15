Федерация тенниса Казахстана опровергла слова Тарпищева о гражданстве и месте жительства Рыбакиной

Федерация тенниса Казахстана назвала недостоверными слова Тарпищева о Рыбакиной.

В Федерации тенниса Казахстана отреагировали на высказывание Шамиля Тарпищева о гражданстве Елены Рыбакиной .

На прошлой неделе президент ФТР заявил : «Она [Рыбакина] живет в Москве, у нее российское гражданство. Спортивное – Казахстан. Сделано оно было для спортивной карьеры».

«Распространенная информация с комментарием президента Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым о гражданстве Елены Рыбакиной не соответствует действительности. Елена Рыбакина не проживает в Москве. Она является гражданкой Республики Казахстан, имеет казахстанский паспорт и прописана в столице – Астане. Елена сама неоднократно заявляла об этом. Утверждения о наличии у нее российского гражданства или некоего «спортивного гражданства» не соответствуют фактам – такого понятия как «спортивное гражданство» в Казахстане не существует. Елена Рыбакина официально представляет Казахстан с 2018 года на всех международных турнирах, является членом национальной сборной страны», – заявили в федерации.

