Анисимова – «Прогресс года» по версии WTA, Мбоко – «Новичок года», Соболенко – «Игрок года», Мирра Андреева осталась без наград

Соболенко – теннисистка года, Мирра Андреева осталась без наград.

WTA объявила первых обладателей ежегодных наград.

Матчем года признан полуфинал тысячника в Риме между Коко Гауфф и Циньвэнь Чжэн . Американка за 3,5 часа победила со счетом 7:6(3), 4:6, 7:6(4).

Мирра Андреева претендовала на премии «Прогресс года» и «Пара года», но осталась без наград.