Анисимова – «Прогресс года» по версии WTA, Мбоко – «Новичок года», Соболенко – «Игрок года», Мирра Андреева осталась без наград
Соболенко – теннисистка года, Мирра Андреева осталась без наград.
WTA объявила первых обладателей ежегодных наград.
Игрок года – Арина Соболенко.
Пара года – Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд.
Прогресс года – Аманда Анисимова.
Новичок года – Виктория Мбоко.
Возвращение года – Белинда Бенчич.
Матчем года признан полуфинал тысячника в Риме между Коко Гауфф и Циньвэнь Чжэн. Американка за 3,5 часа победила со счетом 7:6(3), 4:6, 7:6(4).
Мирра Андреева претендовала на премии «Прогресс года» и «Пара года», но осталась без наград.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости