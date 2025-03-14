Мирра Андреева: «Раньше я постоянно следила за рейтингом, потому что играла за собаку. Сейчас не слежу»
– Раньше я постоянно следила за рейтингом, потому что играла за собаку. (Ей обещали собаку за попадание в топ-20 в прошлом сезоне – Спортс’‘). После каждого матча я проверяла живой рейтинг, чтобы посмотреть, удалось ли мне.
Сейчас мне не то что все равно, но я стараюсь сосредотачиваться не на этом, а на матче. Мне нравится. Мне легче, когда я не слежу за рейтингом и за очками, которые мне нужно защищать.
– Можете подробнее рассказать о ситуации с собакой?
– Пока собаки нет – мы еще думаем, какую лучше брать. Я думаю взять девочку, потому что они чуть меньше – и путешествовать с ней будет легче.
Думаю взять лабрадудля ультра-мини. Это помесь лабрадора с пуделем – совсем крошечная. Но собака, которая я хочу, пока еще не родилась.
Пока что ждем.
– Имя уже придумали?
– Пока еще думаю. Сначала я хотела взять мальчика и придумала пару имен, но потом мы решили взять девочку.
Вариантов пока немного, и я не уверена, что остановлюсь на одном из них. Пока не могу ничего назвать. Нужно подумать, – сказала Андреева на пресс-конференции.
Как же хороша Мирра Андреева! 10 побед подряд, 1/2 в Индиан-Уэллс, рекорд в рейтинге
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