Алькарас – 14-й игрок в истории c 50-ю неделями в статусе первой ракетки мира

Карлос Алькарас проводит 50-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

Испанец – 14-й теннисист в истории, который провел 50 и более недель на первом месте.

До него это сделали:

  1. Новак Джокович – 428;

  2. Роджер Федерер – 310;

  3. Пит Сампрас – 286;

  4. Иван Лендл – 270;

  5. Джимми Коннорс – 268;

  6. Рафаэль Надаль – 209;

  7. Джон Макинрой – 170;

  8. Бьорн Борг – 109;

  9. Андре Агасси – 101;

  10. Ллейтон Хьюитт – 80;

  11. Стефан Эдберг – 72;

  12. Янник Синнер – 66;

  13. Джим Курье – 58.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
