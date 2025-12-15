Алькарас – 14-й игрок в истории c 50-ю неделями в статусе первой ракетки мира
Алькарас проводит 50-ю неделю в статусе первой ракетки мира.
Карлос Алькарас проводит 50-ю неделю в статусе первой ракетки мира.
Испанец – 14-й теннисист в истории, который провел 50 и более недель на первом месте.
До него это сделали:
Новак Джокович – 428;
Роджер Федерер – 310;
Пит Сампрас – 286;
Иван Лендл – 270;
Джимми Коннорс – 268;
Рафаэль Надаль – 209;
Джон Макинрой – 170;
Бьорн Борг – 109;
Андре Агасси – 101;
Ллейтон Хьюитт – 80;
Стефан Эдберг – 72;
Янник Синнер – 66;
Джим Курье – 58.
В теннисе правда замедляют корты под Алькараса и Синнера?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости