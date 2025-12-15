Алькарас – 14-й игрок в истории c 50-ю неделями в статусе первой ракетки мира

Алькарас проводит 50-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

Карлос Алькарас проводит 50-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

Испанец – 14-й теннисист в истории, который провел 50 и более недель на первом месте.

До него это сделали:

