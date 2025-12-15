0

Руне выпустил лимитированную линейку меда манука

Руне представил собственный мед в коллаборации с Manuka Doctor.

15-я ракетка мира Хольгер Руне представил собственный продукт – мед манука, созданный совместно с новозеландской компанией Manuka Doctor. Серия имеет ограниченный тираж.

Проект стал частью бренда HVNR Health, который теннисист запустил на основе собственных подходов к подготовке и восстановлению. В команде Руне подчеркивают, что философия бренда строится вокруг осознанных привычек, чистоты состава и устойчивой энергии – факторов, которые формируют результат задолго до выхода на корт.

Первым продуктом HVNR Health стал мед манука, который позиционируется как натуральный источник ежедневной энергии и элемент рутинного восстановления. В дальнейшем бренд планирует расширять линейку, ориентируясь на продукты для баланса, энергии и восстановления.

Мед манука – это редкий сорт меда из Новой Зеландии, получаемый из нектара кустарника манука. Он известен высокой концентрацией природных активных веществ и ценится за свои питательные и восстанавливающие свойства.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @holgerrune2003
Хольгер Руне
ATP
