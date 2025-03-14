Мирра Андреева – самая молодая полуфиналистка в Индиан-Уэллс после Шараповой

Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой.

В 17 лет она стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллс после Шараповой в 2005-м.

Шарапова тогда не взяла ни одного гейма в полуфинале против Линдсей Дэвенпорт.

Дальше Андреева сыграет с Игой Швентек.