Мирра Андреева – самая молодая полуфиналистка в Индиан-Уэллс после Шараповой
Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой.
В 17 лет она стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллс после Шараповой в 2005-м.
Шарапова тогда не взяла ни одного гейма в полуфинале против Линдсей Дэвенпорт.
Дальше Андреева сыграет с Игой Швентек.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @BNPPARIBASOPEN
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