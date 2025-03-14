Мирра Андреева о нервах в матче со Свитолиной: «Вспоминала Роджера Федерера и атаковала. Вот так я справляюсь с давлением»
Мирра Андреева рассказала, нервничает ли по ходу матчей.
В четвертьфинале в Индиан-Уэллс она обыграла Элину Свитолину – 7:5, 6:3.
«Конечно, я нервничаю. Думаю, все нервничают. Но все зависит от того, как с этим справляться.
Сегодня пришлось отыгрывать много брейк-пойнтов. И я не знаю почему, но я говорила себе: «От тебя ждут, что ты будешь чемпионкой, так что веди себя подобающе».
На подаче я старалась действовать агрессивно. На приеме я вспоминала Роджера Федерера и атаковала. Вот так я справляюсь с давлением», – сказала россиянка в интервью на корте.
Как же хороша Мирра Андреева! 10 побед подряд, 1/2 в Индиан-Уэллс, рекорд в рейтинге
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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