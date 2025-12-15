Тарпищев о допуске российских юниоров на командные турниры: «С АТР и WTA вопросы решаются, а с ITF процесс идет сложнее»

Тарпищев ответил, когда россиян вернут на юниорские командные турниры.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал возможные сроки возвращения российских теннисистов к участию в юниорских командных турнирах.

Напомним, российские игроки – как юниоры, так и взрослые – остаются отстраненными от командных соревнований с марта 2022 года. 11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК ) рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Команды, я думаю, вернутся нескоро. С АТР и WTA вопросы решаются, а с международной федерацией [ITF ] процесс идет сложнее, хотя мы на связи, несмотря на приостановку полномочий нашей федерации. МОК хоть и выпускает рекомендации, но дальше все отдано на откуп международным федерациям. А там все зависит от конкретных людей», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

