Вихлянцева объяснила, почему российские теннисистки меняют гражданство

Вихлянцева объяснила, почему несколько россиянок решили выступать за Узбекистан.

Экс-54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева высказалась о переходе россиянок под флаг Узбекистана.

Недавно Мария Тимофеева , Камилла Рахимова и Полина Кудерметова сменили гражданство и теперь выступают за Узбекистан.

«Смену спортивного гражданства я не люблю комментировать, но здесь уже слишком много переходов за очень короткий срок. Не люблю, потому что понимаю и знаю по собственному опыту: если девушки находились в списках сборной России, значит, они получали возмещение расходов на турниры. Для этого необходимо два раза в год проходить медицинское обследование в Москве, чтобы считаться допущенными к соревнованиям. После этого Федерация возмещала расходы спортсмена и тренера. Кроме того, есть небольшая ежемесячная ставка за сборную, а в некоторых городах дополнительно помогают местные федерации.

Сменить гражданство можно ради большего финансирования, бонусов, для упрощения путешествий без виз, возможности выступать на Олимпийских играх, если в родной стране ты далек от основного состава, а также ради более выгодных спонсорских контрактов. Под спонсорскими контрактами я имею в виду спортивную одежду, ракетки, автомобили, косметику, повседневную или вечернюю одежду, оптику и т.д. Такие контракты традиционно были более привлекательными для теннисистов из стран Европы, США, Канады и Азии. Поэтому в один из периодов моей карьеры мне предлагали выступать за Францию, но мой выбор вы все знаете.

Про Узбекистан пару месяцев назад слышала от знакомой, что они подпишут Рахимову и Кудерметову. Почему такой бум? Недавно был принят закон, который позволил многим состоятельным людям страны вернуться на родину. После этого началось активное финансирование различных спортивных федераций – как обязательный элемент меценатства», – написала Вихлянцева в своем телеграм-канале.

