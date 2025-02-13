Швентек об ожидании вердикта по допинговому делу: «Самым сложным было не знать, что меня ждет, моя судьба от меня не зависела»
Ига Швентек объяснила, почему молчала о допинговом деле до его урегулирования.
«Конечно, было нелегко держать все в себе. Но с другой стороны, меня поддерживали команда и семья. Важно, чтобы близкие были рядом, когда вы в них нуждаетесь.
Я знаю, что мне пришлось бы сложно, если бы эта информация стала достоянием общественности слишком рано, потому что я бы доказывала свою невиновность без должного объяснения и, по сути, без всего процесса, который происходил после. Думаю, без этого люди сразу же бы меня осудили.
Самым сложным было не знать, что меня ждет, моя судьба от меня не зависела. Это самое сложное испытание, ведь я контрол-фрик».
Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц
«Правильный мелатонин вставляет как надо». Теннис бушует из-за допинга Швентек
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheAthletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем