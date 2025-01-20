WADA не будет подавать апелляцию в CAS по делу Швентек

WADA не будет подавать апелляцию на решение по допинговому делу Иги Швентек.

«WADA провело полный анализ материалов дела, связанных с решением ITIA, полученным 29 ноября. Научные эксперты WADA подтвердили, что конкретный сценарий с загрязненным препаратом мелатонина, представленный спортсменкой и принятый ITIA, правдоподобен. Поэтому нет никаких научных оснований для его оспаривания в Спортивном арбитражном суде (CAS)», – говорится в заявлении.

Кроме того, в агентстве отметили, что сторонний юрист, к которому обратилась организация, также не нашел разумных обоснований для обращения в CAS.