WADA не будет подавать апелляцию в CAS по делу Швентек
WADA не будет подавать апелляцию на решение по допинговому делу Иги Швентек.
«WADA провело полный анализ материалов дела, связанных с решением ITIA, полученным 29 ноября. Научные эксперты WADA подтвердили, что конкретный сценарий с загрязненным препаратом мелатонина, представленный спортсменкой и принятый ITIA, правдоподобен. Поэтому нет никаких научных оснований для его оспаривания в Спортивном арбитражном суде (CAS)», – говорится в заявлении.
Кроме того, в агентстве отметили, что сторонний юрист, к которому обратилась организация, также не нашел разумных обоснований для обращения в CAS.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WADA
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