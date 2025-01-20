Швентек о том, что WADA не будет подавать апелляцию по ее делу: «Я довольна, что могу двигаться дальше, потому что я просто хочу играть в теннис»

Ига Швентек отреагировала на то, что WADA не будет подавать апелляцию по ее делу.

Сегодня агентство объявило , что не будет обжаловать решение по допинговому делу в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Конечно, я довольна, что весь этот процесс закончен и я могу двигаться дальше, потому что я просто хочу играть в теннис и сосредоточиться на турнире.

Я не заметила никаких изменений [в отношении ко мне со стороны других игроков]. Любой, кто читал документы и изучил детали дела, все понимает. В раздевалке тоже все в порядке.

Девушки все понимают... Теперь я хочу оставить это дело в прошлом, ведь я уже несколько недель в туре, и все было хорошо.

Я не жду никаких изменений. Я рада, что люди все понимают».