Швентек о том, что WADA не будет подавать апелляцию по ее делу: «Я довольна, что могу двигаться дальше, потому что я просто хочу играть в теннис»
Ига Швентек отреагировала на то, что WADA не будет подавать апелляцию по ее делу.
Сегодня агентство объявило, что не будет обжаловать решение по допинговому делу в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Конечно, я довольна, что весь этот процесс закончен и я могу двигаться дальше, потому что я просто хочу играть в теннис и сосредоточиться на турнире.
Я не заметила никаких изменений [в отношении ко мне со стороны других игроков]. Любой, кто читал документы и изучил детали дела, все понимает. В раздевалке тоже все в порядке.
Девушки все понимают... Теперь я хочу оставить это дело в прошлом, ведь я уже несколько недель в туре, и все было хорошо.
Я не жду никаких изменений. Я рада, что люди все понимают».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Швентек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем