«Правильный мелатонин вставляет как надо». Теннис бушует из-за допинга Швентек

Новость о допинговой дисквалификации Иги Швентек длиной в месяц вызвала в теннисе примерно те же мысли и эмоции, как и дело Янника Синнера – что перед законом (антидопинговыми правилами в теннисе) равны все, но некоторые равнее.

Глава теннисного антидопингового ведомства ITIA Карен Морхаус на медиабрифинге в четверг на подобные предположения ответила, что топ-игроки не получают никакого особенного обращения, но признала, что существующие правила (если объяснения положительной пробы предоставлены в течение 10 дней, то временное отстранение не должно быть обнародовано) ставят в более выгодное положение игроков с ресурсами.

56-я ракетка мира Денис Шаповалов :

«Эм, один месяц дисквалификации... Поэтому несправедливо, что Халеп и другие получили за подобное безумно долгие дисквалификации. Я рад, что ситуация меняется, потому что допинговые правила несправедливы. Но парни вроде [Микаэля] Имера все еще отбывают дисквалификации , хотя он даже не сдал ни одного положительного теста (швед пропустил три допинг-теста – Спортс’‘)».

Экс-145-я ракетка мира Тара Мур , отбывшая 1,5 года «временной» дисквалификации, пока шло разбирательство, в результате которого она была фактически оправдана:

«Мне пришлось пропустить 19 месяцев, так как я тоже «сменила команду» (Швентек так объяснила пропуск азиатской серии турниров сменой тренера, хотя большую часть того периода была отстранена – Спортс’‘). Давайте не будем забывать, что моя проба тоже была загрязнена и еще два человека сдали положительный тест, но ITIA обжалует решение по моему делу 🤷🏽‍♀️. Почему никто не рассматривает всерьез проблему коррупции в организациях, которые нами руководят?

<...> То есть она должна была быть отстранена до 4 декабря, но НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ сыграла в Кубке Билли Джин Кинг? КАК ЕЙ РАЗРЕШИЛИ СЫГРАТЬ ВО ВРЕМЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ??? Кто-нибудь объясните мне, потому что я теряю рассудок».

130-я ракетка мира Ева Лис :

«А как насчет игроков, которые съели загрязненное мясо в Южной Америке? Почему Тару Мур не отстранили на один месяц? Начинаю думать, что не все дела рассматриваются в одном порядке. Есть много нерейтинговых игроков, которые не получают такого же обращения, как топы. Я не утверждаю, что кто-то виновен, а кто-то – нет. Я утверждаю, что все заслуживают одинакового обращения».

Чемпионка «Уимблдона» Маркета Вондроушова перепостила твит Лис с комментарием: «Да».

Экс-93-я ракетка мира Лиам Броади :

«Правильный крем для массажа и правильный мелатонин вставляют как надо🤣». На замечание, что теннису было бы целесообразно иметь список одобренных препаратов, чтобы все остальные должны были тестироваться перед приемом, Броди ответил:

«Полностью согласен. И такой список есть🤣 Очень легко получить уже протестированные препараты: идешь на сайт и ищешь там нужный продукт, чтобы убедиться, что он чистый».

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников :

«Иногда я думаю: а какого черта я всю карьеру не принимал стероиды, чтобы играть не 170, а например, 300 матчей в год? То, что сейчас происходит с теннисом, – позор».

WTA выпустила пресс-релиз, в котором согласилась с дисквалификацией и выразила поддержку Швентек:

«WTA полностью поддерживает Игу в это трудное время. Ига неизменно демонстрирует приверженность честной игре и соблюдению принципов чистого спорта, и этот печальный инцидент подчеркивает те испытания, с которыми сталкиваются спортсмены, используя препараты и добавки.

WTA остается непреклонна в вопросах чистоты спорта и важности строгих процедур, защищающих честность соревнований. Также мы подчеркиваем, что спортсмены должны принимать все меры предосторожности, чтобы быть уверенными в безопасности и соответствии правилам всех используемых ими продуктов, поскольку даже непреднамеренное воздействие запрещенных веществ может иметь серьезные последствия».

Исполнительный директор Ассоциации игроков PTPA Ахмад Нассар , комментируя заявление WTA:

«Я прошу прощения, но это не «печальный инцидент». Печальный инцидент – это что-то вне твоего контроля. А теннис может – и должен! обязан! – контролировать собственный антидопинговый процесс. Спортсмены действительно сталкиваются с «испытаниями» – например, погодой и соперниками. Но хаотичный, ангажированный антидопинговый контроль – это не испытание, с которым игроки должны бороться. Это отмазка.

Какую «меру предосторожности» Ига должна была тут предпринять? Отправить мелатонин на тестирование на нереалистичный случай, что он загрязнен? Бросьте. Может, это туры, которые утверждают, что «полностью поддерживают» игроков, должны предоставлять им уже протестированные распространенные препараты типа мелатонина? Что, звучит невыполнимо? Ну а почему тогда мы еще более невыполнимые стандарты взваливаем на отдельных игроков???

А сообщать об этом утром Дня благодарения – это вообще чистое трюкачество».

Редактор Sports Illustrated Джон Вертхейм :

«В теннисе так любят разбрасываться словом «стабильность», но в теннисном антидопинге стабильности сильно не хватает. Также заметьте пропасть между игроками, которые могут (и имеют ресурсы для того, чтобы) предоставить объяснения положительного теста, и теми, которые не может».

Финалист US Open и итогового турнира Тэйлор Фриц :

«Что сводит меня с ума в таких ситуациях, так это не сами дела, а реакция в твиттере. Мы не знаем всех подробностей, поэтому я против домыслов. Нормально иметь собственное мнение, но я не понимаю БЕЗУМНОЙ предвзятости теннисной общественности. Люди поддержат любую историю, продвигающую повестку, которую им хочется продвинуть.

Если соперник любимого игрока сдает положительный тест, люди постоянно называют его мошенником, допингистом, позором. А если, наоборот, любимчик, то: «Он невиновен, ноль вопросов». Неужели вы не в состоянии преодолеть предвзятость и составить обоснованное объективное мнение?

Даже если вы как игрок докажете, что невиновны (я не говорю, что в каком-то случае это так или не так), люди, которые поддерживают ваших соперников или предвзято к вам относятся, всегда будут слепо настаивать на том, что вы мошенник. Мне грустно за всех действительно невиновных игроков, которым приходится через это проходить».

CAS может забанить Синнера за допинг. Кто в теннисе уже через это проходил?

Фото: Gettyimages.ru /Matt McNulty, Angel Martinez; instagram.com /eva.lys, liambroady, taylor_fritz