Маррей останется в команде Джоковича до «Уимблдона» (The Times)

Новак Джокович и Энди Маррей продлили сотрудничество.

Британец останется тренером экс-первой ракетки мира до «Уимблдона». Об этом сообщает The Times.

Напомним, Маррей вошел в команду Джоковича во время межсезонья и изначально они договорились провести отрезок сезона до Australian Open.

У Джоковича новый тренер – Энди Маррей. Они соперники с 13 лет и не могли дружить