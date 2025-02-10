Маррей останется в команде Джоковича до «Уимблдона» (The Times)
Новак Джокович и Энди Маррей продлили сотрудничество.
Британец останется тренером экс-первой ракетки мира до «Уимблдона». Об этом сообщает The Times.
Напомним, Маррей вошел в команду Джоковича во время межсезонья и изначально они договорились провести отрезок сезона до Australian Open.
У Джоковича новый тренер – Энди Маррей. Они соперники с 13 лет и не могли дружить
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Times
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