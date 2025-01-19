Джокович о работе с Марреем: «Не вижу, чтобы он нервничал на моих матчах – у него такое же непроницаемое лицо, которое я видел последние 30 лет»

Новак Джокович рассказал, чем ему помогает Энди Маррей.

Они начали работать в межсезонье.

На Australian Open серб вышел в четвертьфинал, где встретится с Карлосом Алькарасом.

– Я отлично себя чувствовал. Были небольшие провалы. Я провел плохой гейм после того, как сделал брейк в третьем. После этого я боролся за подачу [Лехечки], но когда у меня возникали шансы, он мощно подавал, сильно и точно.

По-моему, я хорошо справился с ключевыми моментами.

– Сейчас ты больший перфекционист, чем 10-15 лет назад? Я знаю, что ты ненавидишь ошибаться.

– А кто любит? Мы все справляемся с этим по-своему. Иногда у меня получается лучше, иногда я сам создаю себе проблемы. Только люди, которые сами с этим сталкивались на высочайшем уровне, знают, что это такое.

Когда ты чувствуешь, что тебе бросили вызов, с этим нужно справляться. В последних нескольких матчах я столкнулся с трудностями – и хорошо с ними справился.

Это отличный сигнал перед следующим матчем.

– Пару раз на большом экране показывали лицо Энди Маррея – и он так нервничает. Ты это замечаешь во время матчей?

– Не замечаю. У него такое же непроницаемое лицо, которое я видел на корте последние 30 лет.

Он прекрасно понимает, что такое давление, какая энергия нужна, когда соперник бросает вызов, когда возникают другие проблемы. И он очень сильно мне помогает.

Мне очень нравится.