Джокович о работе с Марреем: «Не вижу, чтобы он нервничал на моих матчах – у него такое же непроницаемое лицо, которое я видел последние 30 лет»
Они начали работать в межсезонье.
На Australian Open серб вышел в четвертьфинал, где встретится с Карлосом Алькарасом.
– Я отлично себя чувствовал. Были небольшие провалы. Я провел плохой гейм после того, как сделал брейк в третьем. После этого я боролся за подачу [Лехечки], но когда у меня возникали шансы, он мощно подавал, сильно и точно.
По-моему, я хорошо справился с ключевыми моментами.
– Сейчас ты больший перфекционист, чем 10-15 лет назад? Я знаю, что ты ненавидишь ошибаться.
– А кто любит? Мы все справляемся с этим по-своему. Иногда у меня получается лучше, иногда я сам создаю себе проблемы. Только люди, которые сами с этим сталкивались на высочайшем уровне, знают, что это такое.
Когда ты чувствуешь, что тебе бросили вызов, с этим нужно справляться. В последних нескольких матчах я столкнулся с трудностями – и хорошо с ними справился.
Это отличный сигнал перед следующим матчем.
– Пару раз на большом экране показывали лицо Энди Маррея – и он так нервничает. Ты это замечаешь во время матчей?
– Не замечаю. У него такое же непроницаемое лицо, которое я видел на корте последние 30 лет.
Он прекрасно понимает, что такое давление, какая энергия нужна, когда соперник бросает вызов, когда возникают другие проблемы. И он очень сильно мне помогает.
Мне очень нравится.
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