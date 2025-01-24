Джокович о том, продолжит ли работу с Марреем: «Не знаю. Сейчас трудно переключиться, перевернуть страницу и говорить о дальнейших шагах»
Новак Джокович ответил на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Энди Марреем.
«Не знаю. Мы оба разочарованы тем, что только что произошло, поэтому пока не говорили о будущем.
Безусловно, я поговорю с Энди, поблагодарю его за то, что он был здесь со мной. Поделюсь своими впечатлениями о работе – которые, конечно, положительные. Узнаю его мнение.
И дальше мы будем двигаться. Сейчас трудно переключиться, перевернуть страницу и говорить о дальнейших шагах. Нам обоим нужно остыть».
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Это не сон – Маррей правда тренирует Джоковича!
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Джоковича
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