Джокович о том, продолжит ли работу с Марреем: «Не знаю. Сейчас трудно переключиться, перевернуть страницу и говорить о дальнейших шагах»

Новак Джокович ответил на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Энди Марреем.

«Не знаю. Мы оба разочарованы тем, что только что произошло, поэтому пока не говорили о будущем.

Безусловно, я поговорю с Энди, поблагодарю его за то, что он был здесь со мной. Поделюсь своими впечатлениями о работе – которые, конечно, положительные. Узнаю его мнение.

И дальше мы будем двигаться. Сейчас трудно переключиться, перевернуть страницу и говорить о дальнейших шагах. Нам обоим нужно остыть».

И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open

Это не сон – Маррей правда тренирует Джоковича!