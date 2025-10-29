Алькарас – Ферреро по ходу матча с Норри: «Я все делаю неправильно»
Карлос Алькарас был недоволен собой в матче с Кэмероном Норри в Париже.
Испанец проиграл Кэмерону Норри со счетом 6:4, 3:6, 4:6.
«Я не чувствую корт. Совсем. Ничего не чувствую. Это хуже, чем в Монте-Карло. Спасает только подача», – сказал Алькарас в сторону бокса по ходу второго сета. Тренер Хуан Карлос Ферреро, отвечая на реплику Алькараса, попросил его выше поднимать мяч.
Позже между ними произошел еще один диалог.
Ферреро: «Посмотри, что ты делаешь хорошо, исправь ситуацию».
Алькарас: «Я все делаю неправильно».
Ферреро: «Все?»
В итоге Алькарас лишь во второй раз в сезоне проиграл в первом матче на турнире.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
