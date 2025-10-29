Алькарас – Ферреро по ходу матча с Норри: «Я все делаю неправильно»

Карлос Алькарас был недоволен собой в матче с Кэмероном Норри в Париже.

Испанец проиграл Кэмерону Норри со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

«Я не чувствую корт. Совсем. Ничего не чувствую. Это хуже, чем в Монте-Карло. Спасает только подача», – сказал Алькарас в сторону бокса по ходу второго сета. Тренер Хуан Карлос Ферреро , отвечая на реплику Алькараса , попросил его выше поднимать мяч.

Позже между ними произошел еще один диалог.

Ферреро: «Посмотри, что ты делаешь хорошо, исправь ситуацию».

Алькарас: «Я все делаю неправильно».

Ферреро: «Все?»

В итоге Алькарас лишь во второй раз в сезоне проиграл в первом матче на турнире.