Маррей о продолжении сотрудничества с Джоковичем: «Мы с Новаком договорились, что поговорим после турнира. Так и поступим»

Энди Маррей высказался о работе с Новаком Джоковичем на Australian Open.

Британец вошел в команду 24-кратного чемпиона «Больших шлемов» на время австралийской серии. Сегодня Джокович снялся с полуфинала.

«Мы с Новаком договорились, что поговорим после турнира. Так и поступим.

Думаю, он всегда стремится выйти на корт и попытаться. Да, последние пару дней он не тренировался. Он потренировался прямо перед матчем и чувствовал себя достаточно хорошо для того, чтобы попробовать сыграть.

Грустно, что все так закончилось. В матче против Алькараса он показал очень высокий уровень тенниса, было здорово наблюдать за матчем так близко. Это было невероятное выступление. По ходу турнира, как мне кажется, он только улучшал свою игру.

Это сложно. Когда доходишь до такой стадии турнира, кажется, что приближаешься к чему-то очень особенному. Поэтому очень грустно, если тело работает не так, как тебе бы хотелось.

В случае с Новаком всегда есть надежда из-за того, насколько он сильный игрок. В прошлом он находил выход из сложных ситуаций, просто в этот раз не получилось.

Мне кажется, у Новака отличная команда. Иногда мне неловко из-за того, как много все обсуждают мои отношения с Новаком или когда он показывает хорошие результаты, а все говорят, что это моя заслуга.

Я понимаю, что его команда проделывала прекрасную работу долгие годы, чтобы он в этом возрасте все еще мог соревноваться на таком уровне.

Все они очень, очень мне помогли [в адаптации], в команде мне были очень рады. Здорово быть ее частью. Я стал свидетелем потрясающего тенниса и одного из лучших матчей, которые я когда-либо видел – против Алькараса.

Для меня это тоже большое пространство для роста. Конечно, есть много вещей, которые отличаются, когда ты перестаешь играть и становишься тренером. Есть гораздо больше всего, с чем нужно помогать в плане коммуникации внутри команды.

Ты думаешь не просто о себе, как это было во время карьеры игрока. Я точно многому научился, но многое еще впереди, это точно».

И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open

Это не сон – Маррей правда тренирует Джоковича!