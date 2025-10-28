Норри в матче с Алькарасом впервые обыграл первую ракетку мира

Кэмерон Норри впервые с 2021-го вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Париже.

Он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса 4:6, 6:3, 6:4. Это третья победа британца в восьми матчах с испанцем.

Теперь баланс Норри против топ-10 составляет 12:42, а против топ-5 – 7:17. Он впервые обыграл действующего лидера рейтинга.

30-летний Норри – второй в списке самых возрастных теннисистов, обыгрывавших первую ракетку мира на «Мастерсе» в Париже, после 31-летнего Давида Феррера в 2013 году.