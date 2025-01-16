Джокович о Маррее: «Он очень дотошный, очень преданный своему делу профессионал»

Новак Джокович высказался о работе с Энди Марреем.

Британец вошел в команду 24-кратного чемпиона «Больших шлемов» в межсезонье.

«Он очень дотошный, очень преданный своему делу профессионал. Он мотивирует меня, очень вдохновляет больше времени проводить на корте.

Мы много общаемся, говорим о разных вещах. Он пытается глубже понять меня и общается с другими членами команды, которые знают меня лучше».

Это не сон – Маррей правда тренирует Джоковича!