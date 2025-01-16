Джокович о Маррее: «Он очень дотошный, очень преданный своему делу профессионал»
Новак Джокович высказался о работе с Энди Марреем.
Британец вошел в команду 24-кратного чемпиона «Больших шлемов» в межсезонье.
«Он очень дотошный, очень преданный своему делу профессионал. Он мотивирует меня, очень вдохновляет больше времени проводить на корте.
Мы много общаемся, говорим о разных вещах. Он пытается глубже понять меня и общается с другими членами команды, которые знают меня лучше».
Это не сон – Маррей правда тренирует Джоковича!
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
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